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Vaiana
Walt Disney Animation Studios presenta Vaiana, una aventura épica sobre una intrépida adolescente que emprende una arriesgada misión para demostrar que es una navegante consagrada y llevar a término el viaje que nunca concluyeron sus ancestros. En el trayecto, Vaiana conoce al semidiós Maui —muy poderoso en el pasado— y juntos cruzan el océano en un viaje rebosante de acción y diversión en el que se toparán con inmensos animales marinos, submundos sobrecogedores y situaciones inverosímiles. Por el camino, Vaiana descubre lo único que siempre buscó: su identidad.
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Dirigida porJohn Musker, Ron Clements
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Guión deJared Bush
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Producida porOsnat Shurer
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RepartoCristal Barreyro, Marc Ullod, Enriqueta Linares, Eduard Doncos, Eduardo Bosch, Thais Buforn, Pedro José Martos, David Jenner, Cesc Martínez, Meritxell Sota, María Montalà