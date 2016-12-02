Vaiana

Walt Disney Animation Studios presenta Vaiana, una aventura épica sobre una intrépida adolescente que emprende una arriesgada misión para demostrar que es una navegante consagrada y llevar a término el viaje que nunca concluyeron sus ancestros. En el trayecto, Vaiana conoce al semidiós Maui —muy poderoso en el pasado— y juntos cruzan el océano en un viaje rebosante de acción y diversión en el que se toparán con inmensos animales marinos, submundos sobrecogedores y situaciones inverosímiles. Por el camino, Vaiana descubre lo único que siempre buscó: su identidad.