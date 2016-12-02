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Vaiana

Especialmente Recomendada para la Infancia

1h 47min

2 de diciembre de 2016

Acción y aventura, Animación, Familia, Fantasía, Musical

Walt Disney Animation Studios presenta Vaiana, una aventura épica sobre una intrépida adolescente que emprende una arriesgada misión para demostrar que es una navegante consagrada y llevar a término el viaje que nunca concluyeron sus ancestros. En el trayecto, Vaiana conoce al semidiós Maui —muy poderoso en el pasado— y juntos cruzan el océano en un viaje rebosante de acción y diversión en el que se toparán con inmensos animales marinos, submundos sobrecogedores y situaciones inverosímiles. Por el camino, Vaiana descubre lo único que siempre buscó: su identidad.

Calificación: Especialmente Recomendada para la Infancia
Duración: 1h 47min
Fecha de lanzamiento: 2 de diciembre de 2016

  • Dirigida por

    John Musker, Ron Clements

  • Guión de

    Jared Bush

  • Producida por

    Osnat Shurer

  • Reparto

    Cristal Barreyro, Marc Ullod, Enriqueta Linares, Eduard Doncos, Eduardo Bosch, Thais Buforn, Pedro José Martos, David Jenner, Cesc Martínez, Meritxell Sota, María Montalà

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