¿Cómo me suscribo a Disney+ con mi tarjeta del Bono Cultural Joven?

Si ya tienes tu tarjeta del Bono Cultural Joven activa es muy fácil: Solo tienes que entrar en la web o la aplicación de Disney+, seleccionar la opción de suscripción mensual e introducir tu tarjeta del Bono Cultural Joven como método de pago. La suscripción está limitada a 4 meses, y no tienen por qué ser consecutivos.

Sujeto a la aceptación de términos y condiciones de Disney+.



Si no has solicitado tu tarjeta todavía, dirígete a la web del bono cultural y sigue los pasos para solicitarla. Una vez recibido tu Bono Cultural Joven, vuelve a la web o descarga la aplicación de Disney+ y te podrás suscribir.

¿Durante cuánto tiempo me puedo suscribir a Disney+ con la tarjeta del Bono Cultural Joven?

El Ministerio de Cultura ha establecido una limitación de 4 meses de suscripción a Disney+ con la tarjeta del Bono Cultural Joven. No es necesario que sean meses consecutivos. Una vez que termine este período, puedes cambiar el método de pago y elegir la opción de suscribirte con el plan mensual por 8,99€ al mes o ahorrar dos meses con el plan anual por 89,90€.

¿Por qué elegir Disney+?

El entretenimiento no tiene límites en Disney+, puedes ver series, películas y producciones Originales de los mejores creadores del mundo de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star. Siempre hay algo nuevo que descubrir en Disney+. En este artículo puedes ver las novedades en Disney+.