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¿Qué son las tarjetas de suscripción de Disney+? Son tarjetas físicas o digitales que te permiten comprar un plan de suscripción estándar de 3 meses o 1 año a Disney+, por 32,97€ y por 109,90€ respectivamente. Sin duda una gran idea para regalar a tu familia y amigos.

¿Cómo funcionan las tarjetas de suscripción?

Es muy fácil: puedes encontrar tarjetas de suscripción estándar de Disney+ en puntos de venta seleccionados. Coge tu tarjeta de 3 o 12 meses y dirígete a la caja. Una vez pagada, te darán un código que te permitirá disfrutar de una suscripción estándar a Disney+. Deberás introducir este código en la página disneyplus.com/redeem para registrarte.

La tarjeta de suscripción estándar es válida sólo para residentes en España, mayores de 18 años. Canjeable sólo por nuevos suscriptores o sin suscripción activa. No acumulable a otras ofertas, cupones, descuentos o promociones.

Sujeto a términos y condiciones y aceptación del contrato de suscripción a Disney+.

The Walt Disney Company Benelux B.V. De Passage 144, 1101 AX Ámsterdam (Países Bajos), número de cámara de comercio 34076102. ©Disney

¿ Qué incluye una suscripción estándar?

Este plan de suscripción ofrece al usuario:

- Hasta 2 reproducciones simultáneas en dispositivos diferentes.

- Calidad de vídeo Full HD.

- Calidad de audio 5.1.

- Reproducción sin anuncios.

- Descargas ilimitadas en hasta 10 dispositivos compatibles.

¿Dónde comprar las tarjetas de suscripción?

Ya están disponibles en Game, Mediamark, El Corte Inglés, Supercor, Carrefour, Fnac, Eroski, Repsol, Cepsa, Clarel, entre otros. Puedes consultar la disponibilidad de las tarjetas directamente en tu punto de venta.