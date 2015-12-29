Contenidos Originales exclusivos, películas de éxito y series para maratonear
* Imprescindible tener una suscripción | Planes desde solo 6,99€ al mes
Todo lo que necesitas saber de Disney+
Descubre las mejores historias de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu y otros, todo en un mismo lugar. Sigue leyendo para descubrir todas las razones para no parar de ver Disney+.
Puedes disfrutar Disney+ en una amplia gama de dispositivos: televisor, portátil, tableta, teléfono, consola y otros. Además, podrás configurar varios perfiles para que todos disfruten de una experiencia a su medida.
Sorpréndete con los últimos estrenos y redescubre tus favoritos.
**hasta 10 dispositivos
Todos los planes pueden incluir publicidad, tanto en contenidos en directo (reposiciones incluidas) como en eventos especiales, así como antes y después de la reproducción de contenidos, tráileres para cines, promociones de productos y servicios de Disney, patrocinios y similares. La calidad del vídeo y el audio depende del servicio de Internet, las prestaciones del dispositivo y la configuración específica de la plataforma; haz clic aquí para ver más detalles para confirmar que las prestaciones del dispositivo cumplen los requisitos. No todo el contenido está disponible en todas las resoluciones. Para obtener más información, visite nuestra página del Centro de ayuda.
Lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu y más
En Disney+ tenemos entretenimiento para todos los momentos, gustos, edades y estados de ánimo.
Solo en Disney+
Disfruta de entretenimiento sin límite con Originales exclusivos, películas de éxito y series para maratonear.
- Una buena familia americana — Contado desde varias perspectivas, una pareja adopta a una niña con un enanismo raro.
- Invisible — Basada en la novela de Eloy Moreno. Un chico de 12 años revela que puede hacerse invisible.
- Andor — Cassian Andor sigue su camino hacia su rebelde y heroico destino.
- The Bear — En la cuarta temporada, el equipo está decidido a sobrevivir, además de subir el nivel de The Bear.
- Daredevil: Born Again — El enfrentamiento entre el abogado ciego Matt Murdock y el jefe mafioso Wilson Fisk es inevitable.
- Solo asesinatos en el edificio — Sigue a tres extraños que comparten la obsesión por los crímenes reales y se ven envueltos en uno.
- Shōgun — Lord Toranaga lucha por su vida cuando un misterioso barco aparece abandonado en un pueblo.
- Los Simpson — La familia nuclear favorita del mundo en la histórica serie ganadora de múltiples premios.
- Futurama — Comedia animada sobre un tipo criogenizado en 1999 que se despierta a principios del siglo XXXI.
- Anatomía de Grey — Los médicos del Grey Sloan Memorial se enfrentan en su día a día a decisiones de vida o muerte.
Respuestas a tus preguntas sobre Disney+
Si tienes alguna pregunta sobre tu cuenta, quieres informarte sobre los controles parentales o deseas compartir con nosotros tus comentarios sobre Disney+, visita nuestra página del Centro de ayuda.