Plan de Transición Climática

El cambio climático exige una acción coordinada de gobiernos, empresas y la sociedad en su conjunto. A efectos de esta página web, The Walt Disney Company Iberia, S.L. (en adelante, Disney Iberia) reconoce la responsabilidad que tienen las empresas de apoyar la transición hacia una economía baja en carbono. En respuesta, Disney Iberia ha publicado este plan de transición climática para cumplir con el Real Decreto 214/2025.

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Algunas declaraciones contenidas en esta comunicación pueden considerarse «declaraciones prospectivas» ("forward-looking statements") en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995), incluyendo aquellas relativas a planes, expectativas, continuidad o ejecución futura de iniciativas, programas, actividades, políticas o divulgaciones, así como a nuestras estrategias, metas, objetivos, intenciones, compromisos y cualesquiera otras declaraciones que no constituyan hechos históricos. Estas declaraciones se formulan sobre la base de las opiniones y asunciones de la dirección en relación con acontecimientos futuros y con el desempeño del negocio en el momento en que se realizan. La dirección no asume obligación alguna de actualizar dichas declaraciones, salvo que así lo exija la legislación o normativa aplicable, por lo que no debe depositarse una confianza indebida en ellas. Los resultados reales pueden diferir de manera sustancial de los expresados o implícitos en estas declaraciones.