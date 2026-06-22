Gatto

En “Gatto”, la nueva aventura animada original de Disney y Pixar, un curtido gato negro callejero llamado Nero empieza a plantearse si ha vivido sus vidas como debía, tras pasar años abriéndose camino en Venecia (Italia), una ciudad supersticiosa y llena de canales. Endeudado con Rocco, el despiadado jefe de la mafia felina local, Nero se encuentra ante un dilema y se ve obligado a forjar una inesperada amistad que podría llevarlo al fin hasta su verdadero propósito... Eso, si Venecia no acaba antes con él. “Gatto” está dirigida por Enrico Casarosa y producida por Andrea Warren, el equipo de cineastas responsables de “Luca”, la película nominada al Óscar de Disney y Pixar. “Gatto” se estrena exclusivamente en cines el 5 de marzo de 2027.