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Elio

Apto para todas las edades

1h 39min

9 de julio de 2025

Acción y aventura, Animación, Comedia, Ciencia ficción

¿Qué pasaría si aquello que estás buscando te encontrase a ti primero? En esta comedia de enredo de Pixar Animation Studios para la gran pantalla, Elio, un niño obsesionado con los alienígenas, encuentra la respuesta a esa misma pregunta cuando lo transportan al Comuniverso, un paraíso interplanetario donde viven formas de vida inteligente de múltiples galaxias. Sin embargo, cuando lo confunden con el líder de la Tierra, tendrá que formar vínculos inesperados, navegar una crisis de proporciones intergalácticas y asegurarse de que no pierde la oportunidad de vivir su mayor sueño. La película está dirigida por Madeline Sharafian (Sparkshort “Madriguera”), Domee Shi (corto “Bao”, “Red”) y Adrian Molina (coguionista/codirector de “Coco”), y producida por Mary Alice Drumm (productora ejecutiva de “Coco”).

Calificación: Apto para todas las edades
Duración: 1h 39min
Fecha de lanzamiento: 9 de julio de 2025

  • Dirigida por

    Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina

  • Producida por

    Mary Alice Drumm

  • Reparto

    Nico de Santiago de Azcárate , Olga Velasco, André Fontalvo , Nano Castro, Ana Richart, Marina Romero

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