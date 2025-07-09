Elio

¿Qué pasaría si aquello que estás buscando te encontrase a ti primero? En esta comedia de enredo de Pixar Animation Studios para la gran pantalla, Elio, un niño obsesionado con los alienígenas, encuentra la respuesta a esa misma pregunta cuando lo transportan al Comuniverso, un paraíso interplanetario donde viven formas de vida inteligente de múltiples galaxias. Sin embargo, cuando lo confunden con el líder de la Tierra, tendrá que formar vínculos inesperados, navegar una crisis de proporciones intergalácticas y asegurarse de que no pierde la oportunidad de vivir su mayor sueño. La película está dirigida por Madeline Sharafian (Sparkshort “Madriguera”), Domee Shi (corto “Bao”, “Red”) y Adrian Molina (coguionista/codirector de “Coco”), y producida por Mary Alice Drumm (productora ejecutiva de “Coco”).