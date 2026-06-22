Hechizo: Bienvenidos a Hexe

La nueva saga mágica de Walt Disney Animation Studios, “Hechizo: Bienvenidos a Hexe”, cuenta el despertar adolescente de Billie, una chica impulsiva y poco convencional que descubre que tiene poderes mágicos que, una vez desatados, la lanzan a un viaje lleno de espectaculares aventuras que la lleva más allá de los suburbios hasta el inmenso reino de las brujas, llamado Hexe. Obligada a formar equipo con su precavida madre, Alice, juntas descubren secretos familiares que podrían cambiar el mundo de las brujas para siempre. Dirigida por Fawn Veerasunthorn y Jason Hand, codirigda por Josie Trinidad, y producida por Roy Conli e Yvett Merino, “Hechizo: Bienvenidos a Hexe”, de Disney, se estrena exclusivamente en cines el 27 de noviembre de 2026.