Del Revés 2 (Inside Out 2)

“Del Revés 2 (Inside Out 2)” de Disney y Pixar vuelve a la mente de Riley, que acaba de convertirse en adolescente, en el momento en que la Central se enfrenta a una reforma para hacer sitio a algo completamente inesperado: ¡nuevas Emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, que llevan muchos años al mando de una operación exitosa, no saben muy bien qué sentir cuando aparece Ansiedad, que además no ha llegado sola. Se ha traído a Vergüenza, Envidia y Ennui.