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Del Revés 2 (Inside Out 2)

Apto para todas las edades

1h 36min

19 de junio de 2024

Animación, Mayoría de edad

“Del Revés 2 (Inside Out 2)” de Disney y Pixar vuelve a la mente de Riley, que acaba de convertirse en adolescente, en el momento en que la Central se enfrenta a una reforma para hacer sitio a algo completamente inesperado: ¡nuevas Emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, que llevan muchos años al mando de una operación exitosa, no saben muy bien qué sentir cuando aparece Ansiedad, que además no ha llegado sola. Se ha traído a Vergüenza, Envidia y Ennui.

Calificación: Apto para todas las edades
Duración: 1h 36min
Fecha de lanzamiento: 19 de junio de 2024

  • Dirigida por

    Kelsey Mann

  • Guión de

    Dave Holstein, Meg LeFauve

  • Producida por

    Mark Nielsen

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