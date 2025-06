Oposición a minería de textos y datos

Los productos y contenidos Disney disponibles en nuestros sitios web y otros servicios digitales y en línea se facilitan a los particulares únicamente para su uso personal y no comercial y no están disponibles legalmente para ningún otro fin. En particular, no permitimos y no hemos permitido en ningún momento que ningún individuo, empresa, asociación u otro grupo acceda, copie, extraiga o utilice ningún elemento de los productos y/o contenidos Disney con fines de minería de textos y datos o para crear, entrenar o desarrollar (o para su introducción o ingestión en) cualquier modelo, herramienta o sistema de inteligencia artificial. La minería de textos y datos incluye cualquier técnica automatizada destinada a analizar textos y datos en formato digital con el fin de generar información, como pautas, tendencias, correlaciones u elementos similares.



Nada en los términos del producto Disney que corresponda o en cualquier otro lugar constituye un reconocimiento de que se aplique o esté disponible alguna excepción que permita a cualquiera utilizar los productos Disney o su contenido para cualquiera de dichos fines.



En la medida en que ese tipo de excepción pudiera aplicarse o estar disponible, optamos por no permitir la aplicación de dicha excepción en la máxima medida permitida por la legislación aplicable y nos reservamos expresamente el derecho exclusivo a realizar reproducciones y extracciones de cualquier elemento de los productos Disney con fines de minería de texto y datos o de otro tipo. En particular, en la medida en que la excepción prevista en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva (UE) 2019/790 sobre derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital (o cualquier disposición correspondiente de las leyes locales aplicables) pudiera aplicarse o estar disponible, ejercemos nuestro derecho en virtud del artículo 4, apartado 3, de dicha Directiva (o cualquier ley local correspondiente) a no permitir la aplicación de dicha excepción, haciendo reserva expresa de los citados usos.



En otras palabras, si desea acceder, copiar, extraer o utilizar cualquier elemento de los productos o contenidos Disney con fines de minería de textos y datos o para crear, entrenar o desarrollar (o para su introducción o ingestión en) cualquier modelo, herramienta o sistema de inteligencia artificial, no podrá hacerlo a menos que lo hayamos acordado con usted por separado y por escrito bajo una licencia apropiada.