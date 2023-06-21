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Última actualización: julio 2023
Marvel en Disney+: películas, series, últimos estrenos, fechas de lanzamiento y nuevas producciones
Disney+ es la casa de Marvel donde puedes ver todas las series y las mejores películas, en un mismo lugar. Con tantos personajes e historias entre las que elegir, ¿por dónde empiezo? ¿cómo me mantengo al día de todas las novedades?
No te preocupes, aquí puedes encontrar toda la información que necesitas:
¿Qué películas de Marvel están disponibles en Disney+ actualmente?
Desde que Tony Stark construyó su primer traje, las películas de Marvel han conquistado a los espectadores en todo el mundo, ofreciendo una combinación perfecta entre comedia, fantasía y acción. En los últimos 14 años, Marvel ha llevado a la gran pantalla a personajes icónicos como Doctor Strange, Viuda Negra o Capitán América, juntándose para dar forma a los Vengadores.
¿Cuáles son las mejores películas de Marvel? Aunque seguramente cada fan del Universo Cinematográfico de Marvel tenga una respuesta diferente, las más elegidas son Iron Man, Black Panther, Thor: Ragnarok y el épico final que rompió los records de taquilla de todo el mundo, Vengadores: Endgame.
¿Quieres ponerte al día pero no sabes qué películas de Marvel están disponibles en Disney Plus? Sigue leyendo para descubrir todos los títulos que están disponibles en streaming.
Las nuevas películas de Marvel disponibles en Disney+
Cómo ver las películas de Marvel en orden
¿Todavía no conoces el Universo Marvel? ¿O quizás sí pero quieres ampliar tu conocimiento sobre el UCM? Sea cual sea la razón por la que quieres ver las películas de Marvel en orden, tienes diferentes opciones para decidir por dónde empezar.
Una de las formas más populares de hacerlo, es ver las películas en función de la fecha de estreno, empezando por la historia de Tony Stark cuando se convierte en Iron Man. Así podrás conocer el universo como se planteó originalmente, de forma que la historia solo tiene sentido cuando los guionistas quisieron que lo tuviese.
Si no es la primera vez que ves las películas de Marvel, quizás te interese verlas en orden cronológico, descubriendo los detalles importantes a la vez que lo hacen los personajes. Si decides hacerlo de esta forma, empieza por Capitán América: El Primer Vengador y continúa hasta Thor: Love and Thunder. Puede ser algo más complicado, pero te dejamos la lista con las películas de Marvel en orden cronológico para ayudarte.
¡El UCM ya no tiene solo películas! También puedes ver las series Originales de Marvel Studios que están disponibles en exclusiva en Disney+ y con las que podrás conocer a tus personajes favoritos de cerca, así como descubrir algunos nuevos.
¿Qué series Orginales de Marvel están disponibles en Disney+?
Con tantos lanzamientos nuevos en los últimos años, es posible que no estés al día de las series de Marvel que hay en Disney Plus en este momento. Bruja Escarlata y Visión fue la primera en lanzarse en 2021, siguiendo a los personajes a través de diferentes épocas de la televisión. Pero, como es habitual en Marvel, no todo era como parecía en su pequeña ciudad de Westview.
Después vinieron un montón de éxitos llenos de acción, con Falcon y el Soldado de Invierno, Loki, Ojo de Halcón, e incluso una serie de animación llamada ¿Qué pasaría si...? Estos Originales de Disney Plus nos permitieron adentrarnos un poco más en los distintos mundos del UCM, revelando más información sobre el pasado de cada personaje y llevando historias nuevas y exclusivas más allá.
En 2022, Caballero Luna y Ms. Marvel cobran vida para los fans de los cómics, compitiendo por el puesto a la mejor serie de Disney Plus. Con la lista de superhéroes de Marvel preparada para crecer aún más durante el resto del año, ha llegado el momento de ponerse al día viendo todo esto y mucho más en Disney Plus.
Las últimas series Originales de Marvel disponibles en Disney+
Cómo ver las series de Marvel en orden de lanzamiento
Tanto si aún no has visto todas las series nuevas de Marvel, como si deseas repasar tus conocimientos una segunda (o tercera, o cuarta…) vez, puede resultar difícil decidir cómo verlas en orden en Disney Plus.
Al igual que con las películas, algunos fans prefieren ver las series de Marvel en el orden en que se estrenaron.
Esto significa que solo comprenderás los puntos clave de la trama cuando los escritores originalmente lo concibieron, para que el público experimente cada giro como si lo viera por primera vez.
- Agente Carter
- Bruja Escarlata y Visión
- Falcon y el Soldado de Invierno
- Loki
- Ojo de Halcón
- Caballero Luna
- Ms. Marvel
- She-Hulk: abogada Hulka
Cómo ver las series de Marvel en orden cronológico
Si vas a volver a ver series como Ms. Marvel y Ojo de Halcón, puede que te apetezca hacerlo en orden cronológico. Esto te permite seguir a los superhéroes a medida que evolucionan desde los años 40 hasta ahora, comenzando con Agente Carter cuando Peggy se une por primera vez a S.H.I.E.L.D.
Si ves las series de Marvel en orden cronológico, pueden ser un poco más complicadas de entender, pero a continuación tenemos la lista completa para ayudarte.
- Agente Carter
- Loki
- Bruja Escarlata y Visión
- Falcon y el Soldado de Invierno
- Ojo de Halcón
- Caballero Luna
- Ms. Marvel
- She-Hulk: abogada Hulka
Nuevas series y películas Originales de Marvel que llegarán a Disney+
Si ya has visto todas las películas y series de Marvel, y estás deseando encontrar tu próximo título favorito, te encantará saber que pronto habrá muchos más en Disney Plus. Las próximas series de Marvel incluyen las segundas temporadas de Loki y ¿Qué pasaría si…?
Permanece atento para saber más sobre nuestros próximos lanzamientos, como Invasión secreta, Ironheart y otras películas de Marvel. Si no quieres perderte ninguna serie, subscríbete a Disney Plus hoy mismo y empieza a disfrutar.
A continuación le echamos un vistazo a lo que ya se ha anunciado, incluidas fechas de lanzamiento, información sobre el casting y mucho más:
Secret Invasion
Fecha de lanzamiento: 21 junio, 2023
Esta serie está protagonizada por Samuel L. Jackson como Nick Fury y Ben Mendelsohn como el Skrull Talos, personajes que se conocieron por primera vez en Capitana Marvel. La serie mezcla de acontecimientos cómicos muestra a una facción de Skrulls que cambian de forma y que se han infiltrado en la Tierra durante años.
Ironheart
Fecha de lanzamiento: Próximamente
Una serie protagonizada por Dominique Thorne como Riri Williams, un increíble inventora que diseña el traje más avanzado desde Iron Man.
Las nuevas series Originales y películas de Marvel que llegarán a Disney+ incluyen:
- Loki temporada 2 - 6 octubre, 2023
- Echo - 29 noviembre, 2023
Esperamos que estés tan emocionado como nosotros y deseando que el nuevo contenido de Marvel llegue a Disney+. No te pierdas las actualizaciones que se publicarán próximamente.