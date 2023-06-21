Cómo ver las películas de Marvel en orden

¿Todavía no conoces el Universo Marvel? ¿O quizás sí pero quieres ampliar tu conocimiento sobre el UCM? Sea cual sea la razón por la que quieres ver las películas de Marvel en orden, tienes diferentes opciones para decidir por dónde empezar.

Una de las formas más populares de hacerlo, es ver las películas en función de la fecha de estreno, empezando por la historia de Tony Stark cuando se convierte en Iron Man. Así podrás conocer el universo como se planteó originalmente, de forma que la historia solo tiene sentido cuando los guionistas quisieron que lo tuviese.

Si no es la primera vez que ves las películas de Marvel, quizás te interese verlas en orden cronológico, descubriendo los detalles importantes a la vez que lo hacen los personajes. Si decides hacerlo de esta forma, empieza por Capitán América: El Primer Vengador y continúa hasta Thor: Love and Thunder. Puede ser algo más complicado, pero te dejamos la lista con las películas de Marvel en orden cronológico para ayudarte.

¡El UCM ya no tiene solo películas! También puedes ver las series Originales de Marvel Studios que están disponibles en exclusiva en Disney+ y con las que podrás conocer a tus personajes favoritos de cerca, así como descubrir algunos nuevos.