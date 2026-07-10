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Gatto
En “Gatto”, la nueva aventura animada original de Disney y Pixar, un curtido gato negro callejero llamado Nero empieza a plantearse si ha vivido sus vidas como debía, tras pasar años abriéndose camino en Venecia (Italia), una ciudad supersticiosa y llena de canales. Endeudado con Rocco, el despiadado jefe de la mafia felina local, Nero se encuentra ante un dilema y se ve obligado a forjar una inesperada amistad que podría llevarlo al fin hasta su verdadero propósito... Eso, si Venecia no acaba antes con él. “Gatto” está dirigida por Enrico Casarosa y producida por Andrea Warren, el equipo de cineastas responsables de “Luca”, la película nominada al Óscar de Disney y Pixar. “Gatto” se estrena exclusivamente en cines el 5 de marzo de 2027.
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Hechizo: Bienvenidos a Hexe
La nueva saga mágica de Walt Disney Animation Studios, “Hechizo: Bienvenidos a Hexe”, cuenta el despertar adolescente de Billie, una chica impulsiva y poco convencional que descubre que tiene poderes mágicos que, una vez desatados, la lanzan a un viaje lleno de espectaculares aventuras que la lleva más allá de los suburbios hasta el inmenso reino de las brujas, llamado Hexe. Obligada a formar equipo con su precavida madre, Alice, juntas descubren secretos familiares que podrían cambiar el mundo de las brujas para siempre. Dirigida por Fawn Veerasunthorn y Jason Hand, codirigda por Josie Trinidad, y producida por Roy Conli e Yvett Merino, “Hechizo: Bienvenidos a Hexe”, de Disney, se estrena exclusivamente en cines el 27 de noviembre de 2026.
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Toy Story 5
Los juguetes regresan en «Toy Story 5» de Disney y Pixar y, esta vez, se las tendrán que ver con la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto de la pandilla se complicará exponencialmente al medir fuerzas con una nueva forma de jugar. «Toy Story 5», dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins, se estrenará solo en cines en junio de 2026.
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Vaiana
En «Vaiana», la película de acción real de Disney que reinterpreta la emblemática aventura animada nominada al Oscar®, Vaiana responde a la llamada del océano y, por primera vez, viaja más allá del arrecife de su isla, Motunui, con Maui, el infame semidiós, en una travesía inolvidable para devolver la prosperidad a su pueblo. La película está dirigida por Thomas Kail («Hamilton»), ganador de un Emmy® y un Tony Award®. El público podrá disfrutar de las espectaculares imágenes, canciones y sonidos de Vaiana, exclusivamente en cines en julio de 2026.
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