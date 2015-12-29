Contenidos Originales exclusivos, películas de éxito y series para maratonear
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Última actualización: febrero 2023
Qué ver en Disney+
Disney+ te ofrece entretenimiento sin límite con Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu y otros, todo en un mismo lugar.
Podrás ver los últimos estrenos de series y películas, clásicos de siempre, producciones originales y mucho más. Disfruta y descarga series originales como Caballero Luna y favoritos del público como Anatomía de Grey, Solo asesinatos en el edificio y Encanto. Todas las semanas hay nuevas historias por descubrir.
Accede a un mundo enorme de contenidos que incluye toda la magia de los clásicos de Disney y Pixar, series y los últimos originales exclusivos, desde la saga de Toy Story o Frozen hasta la reciente Encanto, y los remakes live-action de El rey león, Mulán o Cruella. Junto a estas películas que nos llegan al corazón, encontrarás cientos de series, cortos y especiales, como Olaf presenta o Monstruos a la obra, además de grandes clásicos como Señora Doubtfire, Las chicas de Oro, Solo en casa y Pequeña Miss Sunshine.
Sumérgete en el Universo Cinematográfico de Marvel con películas como Eternals, Black Panther y Vengadores: Endgame o series originales como Loki, protagonizada por Tom Hiddleston o bien la ganadora de Emmy Bruja Escarlata y Vision. Y si lo tuyo es Star Wars, vuelve a vivir la saga de Skywalker con los episodios 1 al 9 de Star Wars o la serie original de Disney+ The Mandalorian, además de la colección completa de Star Wars: The Clone Wars o su serie spin-off La Remesa Mala.
Entre nuestros contenidos favoritos también están la película oscarizada Nomadland, o el documental Free Solo, de National Geographic, Soul, todas las temporadas de This is Us, la historia veraniega de Luca y, por supuesto, todas las temporadas de Los Simpson.
Novedades de Disney+ en febrero 2023
Comienza este año disfrutando de un montón de películas, series y originales nuevos para ti en Disney+. Cada semana incorporamos nuevos contenidos al catálogo. Estos son solo algunos de ellos, listos para que los disfrutes en febrero.