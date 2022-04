Última actualización: abril 2022

Qué ver en Disney+

Disney+ te ofrece entretenimiento sin límite con Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star, todo en un mismo lugar.

Podrás ver los últimos estrenos de series y películas, clásicos de siempre, producciones originales y mucho más. Disfruta y descarga series originales como Caballero Luna y favoritos del público como Anatomía de Grey, Solo asesinatos en el edificio y Encanto. Todas las semanas hay nuevas historias por descubrir.

Accede a un mundo enorme de contenidos que incluye toda la magia de los clásicos de Disney y Pixar, series y los últimos originales exclusivos, desde la saga de Toy Story o Frozen hasta la reciente Encanto, y los remakes live-action de El rey león, Mulán o Cruella. Junto a estas películas que nos llegan al corazón, encontrarás cientos de series, cortos y especiales, como Olaf presenta o Monstruos a la obra, además de grandes clásicos como Señora Doubtfire, Las chicas de Oro, Solo en casa y Pequeña Miss Sunshine.

Sumérgete en el Universo Cinematográfico de Marvel con películas como Eternals, Black Panther y Vengadores: Endgame o series originales como Loki, protagonizada por Tom Hiddleston o bien la ganadora de Emmy Bruja Escarlata y Vision. Y si lo tuyo es Star Wars, vuelve a vivir la saga de Skywalker con los episodios 1 al 9 de Star Wars o la serie original de Disney+ The Mandalorian, además de la colección completa de Star Wars: The Clone Wars o su serie spin-off La Remesa Mala.

Entre nuestros contenidos favoritos también están la película oscarizada Nomadland, o el documental Free Solo, de National Geographic, Soul, todas las temporadas de This is Us, Avatar, la historia veraniega de Luca y, por supuesto, todas las temporadas de Los Simpson.