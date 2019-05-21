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Toy Story 4
Woody nunca ha dudado de su lugar en el mundo y siempre ha sabido que su prioridad es cuidar a su niño, ya sea Andy o Bonnie. Por eso cuando Forky, una manualidad transformada en juguete a la que Bonnie tiene un enorme cariño, se llama a sí misma "basura", Woody decide ayudar a Forky a asimilar que es un juguete. Pero una emocionante aventura con nuevos y viejos amigos, incluido un esperado reencuentro con su amiga Bo Peep, a quien había perdido la pista hace mucho tiempo, demuestra a Woody lo grande que puede llegar a ser el mundo para un juguete.
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Dirigida porJosh Cooley
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Guión deAndrew Stanton, Stephany Folsom
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Producida porMark Nielsen, Jonas Rivera
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RepartoÓscar Barberán, José Luis Gil, María Moscardó, Sergio Mesa, Roger Isasi-Isasmendi, Daniela Portugués, Irene Miràs, Xadi Mouslemeni, Sergio Zamora, Laura Pastor, Manuel Gimeno, Gemma Martín, Núria Trifol, Montse Puga, Sara Heras, Emily Davis, Pep Sais, José Javier Serrano, Ricky Coello, Fina Rius