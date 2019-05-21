Toy Story 4

Woody nunca ha dudado de su lugar en el mundo y siempre ha sabido que su prioridad es cuidar a su niño, ya sea Andy o Bonnie. Por eso cuando Forky, una manualidad transformada en juguete a la que Bonnie tiene un enorme cariño, se llama a sí misma "basura", Woody decide ayudar a Forky a asimilar que es un juguete. Pero una emocionante aventura con nuevos y viejos amigos, incluido un esperado reencuentro con su amiga Bo Peep, a quien había perdido la pista hace mucho tiempo, demuestra a Woody lo grande que puede llegar a ser el mundo para un juguete.