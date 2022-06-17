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Lightyear

Apto para todas las edades

1h 40min

17 de junio de 2022

Acción, Aventura, Animación, Ciencia ficción

“Lightyear” es un largometraje original de Disney y Pixar. Esta aventura de ciencia ficción da a conocer la historia definitiva sobre los orígenes de Buzz Lightyear—el héroe que inspiró el juguete— y presenta al legendario guardián espacial que se ganó a varias generaciones de fans. Al mando de “Lightyear” se encuentra Angus MacLane, director ganador de un premio Annie y veterano animador de Pixar que codirigió ""Buscando a Dory"" en el 2016. La producción corre a cargo de Galyn Susman (corto “Toy Story: el tiempo perdido”).

Calificación: Apto para todas las edades
Duración: 1h 40min
Fecha de lanzamiento: 17 de junio de 2022

  • Dirigida por

    Angus MacLane

  • Producida por

    Galyn Susman

  • Reparto

    Raúl Llorens, Melania Pérez, Claudio Domingo, Gerard Núñez, Nuria Llop, Francisco Belda, Carla Mercader, María Isabel Pomar, Sergi Mani, Marc Gómez, Celia Sol

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