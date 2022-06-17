Lightyear

“Lightyear” es un largometraje original de Disney y Pixar. Esta aventura de ciencia ficción da a conocer la historia definitiva sobre los orígenes de Buzz Lightyear—el héroe que inspiró el juguete— y presenta al legendario guardián espacial que se ganó a varias generaciones de fans. Al mando de “Lightyear” se encuentra Angus MacLane, director ganador de un premio Annie y veterano animador de Pixar que codirigió ""Buscando a Dory"" en el 2016. La producción corre a cargo de Galyn Susman (corto “Toy Story: el tiempo perdido”).