Onward

En ONWARD, de Disney Pixar, Ian y Barley Lightfoot, dos hermanos elfos adolescentes, consiguen la inesperada oportunidad de pasar un día con su difunto padre y se embarcan en una misión a bordo de Guinevere, la épica furgoneta de Barley. Como en toda buena misión, su viaje estará lleno de magia, hechizos, mapas encriptados, obstáculos imposible e inimaginables descubrimientos. Pero cuando Laurel, la intrépida madre de los chicos, se da cuenta de que sus hijos se han ido, se alía con una guerrera que tiene partes de león, de murciélago y de escorpión, llamada La Mantícora, para encontrarlos. Al margen de las peligrosas maldiciones, este mágico día podría significar mucho más de lo que cualquiera de ellos había soñado.