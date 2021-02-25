Luca

Ambientada en un bonito pueblo costero de la Riviera italiana, "Luca", una película original de Disney y Pixar, narra el paso a la madurez de un muchacho durante un verano inolvidable en el que abundan el helado, la pasta e interminables excursiones en escúter. Luca (voz de Jacob Tremblay) comparte esas aventuras con su nuevo mejor amigo, Alberto (voz de Jack Dylan Grazer), pero la diversión se ve amenazada por un gran secreto: son monstruos marinos originarios de un mundo que se oculta bajo el agua. "Luca" está dirigida por Enrico Casarosa ("La Luna"), ganador de un Oscar®, y producida por Andrea Warren ("Lava", "Cars 3").