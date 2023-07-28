* Imprescindible tener una suscripción | Planes desde solo 6,99€ al mes

Mansión Encantada

No recomendado para menores de 12 años

2h 3min

28 de julio de 2023

Acción, Aventura, Comedia, Familia, Fantasía

Película dirigida por Justin Simien que cuenta con un reparto estelar formado por LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon y Dan Levy, con Jamie Lee Curtis, y Jared Leto como el fantasma Hatbox. Inspirada en la clásica atracción del parque, "Mansión Encantada (Haunted Mansion)" trata sobre una mujer y su hijo que contratan a un grupo variopinto de supuestos expertos paranormales para ayudarlos a librarse de los "okupas sobrenaturales" que hay en su casa. Los productores de la película son Dan Lin y Jonathan Eirich, con Nick Reynolds y Tom Peitzman como productores ejecutivos.

Calificación: No recomendado para menores de 12 años
Duración: 2h 3min
Fecha de lanzamiento: 28 de julio de 2023

  • Dirigida por

    Justin Simien

  • Producida por

    Dan Lin, Jonathan Eirich

  • Reparto

    Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon, Jamie Lee Curtis, Jared Leto

Videos

Más películas

Sigue a Disney en:

Facebook
Instagram
X.com
Youtube