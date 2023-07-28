Mansión Encantada

Película dirigida por Justin Simien que cuenta con un reparto estelar formado por LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon y Dan Levy, con Jamie Lee Curtis, y Jared Leto como el fantasma Hatbox. Inspirada en la clásica atracción del parque, "Mansión Encantada (Haunted Mansion)" trata sobre una mujer y su hijo que contratan a un grupo variopinto de supuestos expertos paranormales para ayudarlos a librarse de los "okupas sobrenaturales" que hay en su casa. Los productores de la película son Dan Lin y Jonathan Eirich, con Nick Reynolds y Tom Peitzman como productores ejecutivos.