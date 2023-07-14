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Elemental

1h 43min

14 de julio de 2023

Animación, Comedia, Fantasía, Familiar

“Elemental”, de Disney y Pixar, es un nuevo largometraje original ambientado en Ciudad Elemento, donde conviven habitantes de fuego, agua, tierra y aire. La protagonista de la historia es Candela, una joven fuerte, ingeniosa y con carácter, cuya amistad con un chico divertido, sensible y tranquilo, llamado Nilo, cambia su perspectiva sobre el mundo en el que viven. Dirigida por Peter Sohn (“El viaje de Arlo”, corto “Parcialmente nublado”), producida por Denise Ream (“El viaje de Arlo", “Cars 2”).

Duración: 1h 43min
Fecha de lanzamiento: 14 de julio de 2023

  • Dirigida por

    Peter Sohn

  • Producida por

    Denise Ream

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