Elemental

“Elemental”, de Disney y Pixar, es un nuevo largometraje original ambientado en Ciudad Elemento, donde conviven habitantes de fuego, agua, tierra y aire. La protagonista de la historia es Candela, una joven fuerte, ingeniosa y con carácter, cuya amistad con un chico divertido, sensible y tranquilo, llamado Nilo, cambia su perspectiva sobre el mundo en el que viven. Dirigida por Peter Sohn (“El viaje de Arlo”, corto “Parcialmente nublado”), producida por Denise Ream (“El viaje de Arlo", “Cars 2”).