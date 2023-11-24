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Wish: El poder de los deseos

Apto para todas las edades

1h 35min

24 de noviembre de 2023

Acción y aventura, Animación, Fantasía, Familiar

"Wish: El poder de los deseos", de Walt Disney Animation Studios, es una comedia musical de animación que nos da la bienvenida al reino mágico de Rosas, donde Asha, una idealista e ingeniosa joven, pide un deseo tan poderoso que es respondido por una fuerza cósmica: una pequeña bola de energía ilimitada llamada Star. Juntas, Asha y Star se enfrentan a un poderoso enemigo, el rey Magnífico, soberano de Rosas, para salvar a su pueblo y demostrar que, cuando la voluntad de una persona valiente se une a la magia de las estrellas, pueden ocurrir cosas maravillosas.

Calificación: Apto para todas las edades
Duración: 1h 35min
Fecha de lanzamiento: 24 de noviembre de 2023

  • Dirigida por

    Chris Buck, Fawn Veerasunthorn

  • Guión de

    Jennifer Lee, Allison Moore

  • Producida por

    Juan Pablo Reyes, Peter Del Vecho

  • Reparto

    Claudia Caneda, Juan Amador Pulido, Antonio Villar

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