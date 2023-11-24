Wish: El poder de los deseos

"Wish: El poder de los deseos", de Walt Disney Animation Studios, es una comedia musical de animación que nos da la bienvenida al reino mágico de Rosas, donde Asha, una idealista e ingeniosa joven, pide un deseo tan poderoso que es respondido por una fuerza cósmica: una pequeña bola de energía ilimitada llamada Star. Juntas, Asha y Star se enfrentan a un poderoso enemigo, el rey Magnífico, soberano de Rosas, para salvar a su pueblo y demostrar que, cuando la voluntad de una persona valiente se une a la magia de las estrellas, pueden ocurrir cosas maravillosas.