SOUL

¿Qué es lo que hace que tú seas… TÚ? El nuevo largometraje de Pixar Animation Studios presenta a Joe Gardner, un profesor de música de instituto que recibe la oportunidad de su vida: tocar en la mejor banda de jazz de la ciudad. Pero un paso en falso lo lleva de las calles de Nueva York al Más Atrás, un lugar de fantasía donde las nuevas almas reciben su personalidad, peculiaridades e intereses antes de ir a la Tierra. Decidido a volver a su vida, Joe se une a 22, un alma precoz que nunca ha entendido el atractivo de la experiencia humana. En su desesperado empeño por enseñarle a 22 lo maravilloso que es vivir, Joe podría acabar encontrando la respuesta a las preguntas más importantes de la vida.