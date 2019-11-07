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SOUL
¿Qué es lo que hace que tú seas… TÚ? El nuevo largometraje de Pixar Animation Studios presenta a Joe Gardner, un profesor de música de instituto que recibe la oportunidad de su vida: tocar en la mejor banda de jazz de la ciudad. Pero un paso en falso lo lleva de las calles de Nueva York al Más Atrás, un lugar de fantasía donde las nuevas almas reciben su personalidad, peculiaridades e intereses antes de ir a la Tierra. Decidido a volver a su vida, Joe se une a 22, un alma precoz que nunca ha entendido el atractivo de la experiencia humana. En su desesperado empeño por enseñarle a 22 lo maravilloso que es vivir, Joe podría acabar encontrando la respuesta a las preguntas más importantes de la vida.
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Dirigida porPete Docter
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Guión dePete Docter, Mike Jones, Kemp Powers
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Producida porDana Murray
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RepartoJuan Amador Pulido, Danai Jiménez, Luis Bajo, María Teresa Torres, Olga Velasco, Pablo Hoyo, Ana Plaza, Óscar Julián Castellanos, Fernando Cordero, María Jesús Nieto, Daniela Portugués, Yolanda Pérez, Juan Antonio Soler, Raquel Cubillo, Jesús Rodríguez, Gemma Martín, María Begoña Hernando, Roberto Encinas, Ana Isabel Hernando, Raquel Cubillo, Carmen Podio, Ana Ángeles García, Margarita Lago, Elena Palacios, Néstor Moreno, Juan Enrique Palacios, Elena Palacios, Iñigo Julián Crespo