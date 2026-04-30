El diablo viste de Prada 2

Veinte años después de encarnar a los icónicos personajes de Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci vuelven a marcar tendencia en las calles de Nueva York y en la estilosa oficina de la revista Runway. De la mano de 20th Century Studios llega El diablo viste de Prada 2, la tan esperada secuela del fenómeno de 2006 que definió a toda una generación. Dirigida por David Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna, cuenta con Wendy Finerman como productora y con Michael Bederman, Karen Rosenfelt y Aline Brosh McKenna como productores ejecutivos.