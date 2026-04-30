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El diablo viste de Prada 2
Veinte años después de encarnar a los icónicos personajes de Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci vuelven a marcar tendencia en las calles de Nueva York y en la estilosa oficina de la revista Runway. De la mano de 20th Century Studios llega El diablo viste de Prada 2, la tan esperada secuela del fenómeno de 2006 que definió a toda una generación. Dirigida por David Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna, cuenta con Wendy Finerman como productora y con Michael Bederman, Karen Rosenfelt y Aline Brosh McKenna como productores ejecutivos.
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Dirigida porDavid Frankel
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Guión deAline Brosh Mckenna
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Producida porWendy Finerman
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RepartoMeryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak, Conrad Ricamora, Tracie Thoms, Tibor Feldman