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El diablo viste de Prada 2

1h 59min

30 de abril de 2026

Comedia, Drama

Veinte años después de encarnar a los icónicos personajes de Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci vuelven a marcar tendencia en las calles de Nueva York y en la estilosa oficina de la revista Runway. De la mano de 20th Century Studios llega El diablo viste de Prada 2, la tan esperada secuela del fenómeno de 2006 que definió a toda una generación. Dirigida por David Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna, cuenta con Wendy Finerman como productora y con Michael Bederman, Karen Rosenfelt y Aline Brosh McKenna como productores ejecutivos.

Calificación:
Duración: 1h 59min
Fecha de lanzamiento: 30 de abril de 2026

  • Dirigida por

    David Frankel

  • Guión de

    Aline Brosh Mckenna

  • Producida por

    Wendy Finerman

  • Reparto

    Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak, Conrad Ricamora, Tracie Thoms, Tibor Feldman

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