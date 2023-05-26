La sirenita (2023)

En esta impresionante reinvención con actores del clásico musical animado, una sirena de espíritu libre debe seguir su corazón. Hace un pacto con una malvada bruja del mar que le permite vivir en la superficie, pero que pone en riesgo su vida. Aviso: las luces parpadeantes en algunas escenas podrían afectar a los espectadores fotosensibles.