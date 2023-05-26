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La sirenita (2023)
En esta impresionante reinvención con actores del clásico musical animado, una sirena de espíritu libre debe seguir su corazón. Hace un pacto con una malvada bruja del mar que le permite vivir en la superficie, pero que pone en riesgo su vida. Aviso: las luces parpadeantes en algunas escenas podrían afectar a los espectadores fotosensibles.
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Dirigida porRob Marshall
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Guión deDavid Magee, Rob Marshall, John Deluca
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Producida porMarc Platt, Lin-Manuel Miranda, Rob Marshall, John Deluca
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RepartoHalle Bailey, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Awkwafina, Jonah Hauer-King, Art Malik, Noma Dumezweni, Javier Bardem, Melissa McCarthy