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La sirenita (2023)

Apto para todas las edades

2h 15min

26 de mayo de 2023

Fantasía, Niños, Live Action, Musical, Romance

En esta impresionante reinvención con actores del clásico musical animado, una sirena de espíritu libre debe seguir su corazón. Hace un pacto con una malvada bruja del mar que le permite vivir en la superficie, pero que pone en riesgo su vida. Aviso: las luces parpadeantes en algunas escenas podrían afectar a los espectadores fotosensibles.

Calificación: Apto para todas las edades
Duración: 2h 15min
Fecha de lanzamiento: 26 de mayo de 2023

  • Dirigida por

    Rob Marshall

  • Guión de

    David Magee, Rob Marshall, John Deluca

  • Producida por

    Marc Platt, Lin-Manuel Miranda, Rob Marshall, John Deluca

  • Reparto

    Halle Bailey, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Awkwafina, Jonah Hauer-King, Art Malik, Noma Dumezweni, Javier Bardem, Melissa McCarthy

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