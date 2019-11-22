Frozen 2

¿Por qué nació Elsa con poderes mágicos? ¿Qué verdades del pasado le esperan a Elsa cuando se aventura hacia lo desconocido por los bosques encantados y los mares oscuros más allá de Arendelle? Las respuestas la llaman, pero también amenazan su reino. Junto con Anna, Kristoff, Olaf y Sven, se enfrenta a un viaje peligroso pero extraordinario. En Frozen, Elsa temía que sus poderes fueran demasiado para el mundo. En Frozen 2, espera que sean suficientes.