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Frozen 2

Todos los Públicos

1h 44min

22 de noviembre de 2019

Acción y aventura, Animación, Familia, Fantasía, Musical

¿Por qué nació Elsa con poderes mágicos? ¿Qué verdades del pasado le esperan a Elsa cuando se aventura hacia lo desconocido por los bosques encantados y los mares oscuros más allá de Arendelle? Las respuestas la llaman, pero también amenazan su reino. Junto con Anna, Kristoff, Olaf y Sven, se enfrenta a un viaje peligroso pero extraordinario. En Frozen, Elsa temía que sus poderes fueran demasiado para el mundo. En Frozen 2, espera que sean suficientes.

Calificación: Todos los Públicos
Duración: 1h 44min
Fecha de lanzamiento: 22 de noviembre de 2019

  • Dirigida por

    Chris Buck, Jennifer Lee

  • Guión de

    Jennifer Lee

  • Producida por

    Peter Del Vecho

  • Reparto

    Laura Pastor, Ana Alborg, Miguel Antelo, Javier Lorca, Roberto Encinas, Isabel Valls, Eduardo Del Hoyo, Isabel Donate, Luis Miguel Cajal, Olga Velasco, Rafael Azcárraga, Javier Franquelo, José Escobosa, Lucía Pérez, Anastasia Ayuso, AURORA, Miguel Zúñiga, David Robles, Valeria Candeira, Alejandra Alemany

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