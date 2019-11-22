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Frozen 2
¿Por qué nació Elsa con poderes mágicos? ¿Qué verdades del pasado le esperan a Elsa cuando se aventura hacia lo desconocido por los bosques encantados y los mares oscuros más allá de Arendelle? Las respuestas la llaman, pero también amenazan su reino. Junto con Anna, Kristoff, Olaf y Sven, se enfrenta a un viaje peligroso pero extraordinario. En Frozen, Elsa temía que sus poderes fueran demasiado para el mundo. En Frozen 2, espera que sean suficientes.
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Dirigida porChris Buck, Jennifer Lee
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Guión deJennifer Lee
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Producida porPeter Del Vecho
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RepartoLaura Pastor, Ana Alborg, Miguel Antelo, Javier Lorca, Roberto Encinas, Isabel Valls, Eduardo Del Hoyo, Isabel Donate, Luis Miguel Cajal, Olga Velasco, Rafael Azcárraga, Javier Franquelo, José Escobosa, Lucía Pérez, Anastasia Ayuso, AURORA, Miguel Zúñiga, David Robles, Valeria Candeira, Alejandra Alemany