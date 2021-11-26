Encanto

Encanto, de Walt Disney Animation Studios, cuenta la historia de los Madrigal, una extraordinaria familia que vive en las remotas montañas de Colombia en una casa mágica, en un pueblo muy colorido, en un maravilloso y cautivador lugar llamado Encanto. La magia de Encanto ha concedido a cada hijo de la familia un don único, desde la superfuerza hasta el poder de la sanación. Todos han recibido su don menos uno de ellos: Mirabel. Pero cuando descubre que la magia que rodea Encanto está en peligro, Mirabel, la única normal y corriente de la familia Madrigal, decide que ella podría ser la última esperanza de su excepcional familia. La película presenta nuevas canciones del Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Vaiana), ganador de premios Emmy®, GRAMMY® y Tony Award®, y está dirigida por Byron Howard (Zootrópolis, Enredados) y Jared Bush (codirector de Zootrópolis), codirigida por Charise Castro Smith (guionista de The Death of Eva Sofia Valdez) y producida por Clark Spencer e Yvett Merino.