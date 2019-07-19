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El Rey León (2019)

Todos los Públicos

1h 58min

19 de julio de 2019

Acción, Aventura, Mayoría de edad, Drama, Familia, Live Action, Musical

El Rey León de Disney, dirigida por Jon Favreau, viaja a la sabana africana, donde nace un futuro rey. Simba idolatra a su padre, el rey Mufasa, y se toma muy en serio su propio destino real. Pero no todos en el reino celebran la llegada del nuevo cachorro. Scar, hermano de Mufasa –y exheredero al trono- tiene sus propios planes. La batalla por la Roca de la Manada se ve devastada por la traición, la tragedia y el drama, que acaban provocando el exilio de Simba. Con la ayuda de un curioso par de amigos nuevos, Simba tendrá que hallar el modo de madurar y recuperar lo que por derecho le pertenece. El Rey León de Disney utiliza técnicas cinematográficas pioneras para dar vida a unos personajes muy queridos, de un modo completamente nuevo.

Calificación: Todos los Públicos
Duración: 1h 58min
Fecha de lanzamiento: 19 de julio de 2019

  • Dirigida por

    Jon Favreau

  • Guión de

    Jeff Nathanson

  • Producida por

    Jon Favreau, Jeffrey Silver, Karen Gilchrist

  • Reparto

    Eduardo Bosch Méndez, Miguel Ángel Jenner, Alberto Mieza, Eduard Doncos, Claudio Domingo, Álvaro Balas, Alejandra Silvela

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