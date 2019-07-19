El Rey León (2019)

El Rey León de Disney, dirigida por Jon Favreau, viaja a la sabana africana, donde nace un futuro rey. Simba idolatra a su padre, el rey Mufasa, y se toma muy en serio su propio destino real. Pero no todos en el reino celebran la llegada del nuevo cachorro. Scar, hermano de Mufasa –y exheredero al trono- tiene sus propios planes. La batalla por la Roca de la Manada se ve devastada por la traición, la tragedia y el drama, que acaban provocando el exilio de Simba. Con la ayuda de un curioso par de amigos nuevos, Simba tendrá que hallar el modo de madurar y recuperar lo que por derecho le pertenece. El Rey León de Disney utiliza técnicas cinematográficas pioneras para dar vida a unos personajes muy queridos, de un modo completamente nuevo.