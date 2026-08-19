Bluey, la película

¡Hurra! Bluey, la película llega a la gran pantalla el 6 de agosto de 2027. La película de animación digital se basa en la entrañable serie sobre Bluey, una perrita pastora australiana incombustible que vive con sus padres y con su hermana pequeña, Bingo. La historia transcurre en un día lleno de acción en el que una gran sorpresa les cambia la vida a Bluey y a su familia. El creador Joe Brumm ha escrito y dirigido la película, producida por Ludo Studio en colaboración con BBC Studios. Walt Disney Studios está a cargo de la distribución. Amber Naismith firma la producción, que codirige Richard Jeffery. Joe Brumm también hace las veces de productor ejecutivo junto con Charlie Aspinwall y Daley Pearson, de Ludo Studio, y Justine Flynn, de BBC Studios.