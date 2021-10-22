Ron Da Error

"Ron da error", de 20th Century Studios y Locksmith Animation cuenta la historia de Barney, un estudiante de secundaria poco popular y de Ron, su nuevo dispositivo andante y parlante, conectado de forma digital, que se supone que debe ser su “Mejor amigo listo para funcionar". Los graciosísimos errores de Ron, con el telón de fondo de la era de las redes sociales, les embarcarán en un viaje lleno de aventuras en el que el chico y el robot experimentarán lo compleja y maravillosa que puede llegar a ser una verdadera amistad.