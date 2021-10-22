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Ron Da Error

1h 46min

22 de octubre de 2021

Animación, Comedia

"Ron da error", de 20th Century Studios y Locksmith Animation cuenta la historia de Barney, un estudiante de secundaria poco popular y de Ron, su nuevo dispositivo andante y parlante, conectado de forma digital, que se supone que debe ser su “Mejor amigo listo para funcionar". Los graciosísimos errores de Ron, con el telón de fondo de la era de las redes sociales, les embarcarán en un viaje lleno de aventuras en el que el chico y el robot experimentarán lo compleja y maravillosa que puede llegar a ser una verdadera amistad.

Calificación:
Duración: 1h 46min
Fecha de lanzamiento: 22 de octubre de 2021

  • Dirigida por

    Sarah Smith, Jean-Philippe Vine

  • Guión de

    Peter Baynham, Sarah Smith

  • Producida por

    Julie Lockhart, Lara Breay

  • Reparto

    Jon Samaniego, Maria Isabel Donate, Rafael Romero, Daniela Portugués, Juan Amador Pulido, Mario García, Eduardo del Hoyo, Gerard Núñez

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