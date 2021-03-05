Raya y el último dragón

“Raya y el último dragón”, de Walt Disney Animation Studios, viaja al mundo de fantasía de Kumandra, donde humanos y dragones vivieron juntos en armonía hace mucho tiempo. Pero cuando una fuerza maligna amenazó la tierra, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Ahora, 500 años después, esta misma fuerza ha regresado y una guerrera solitaria, Raya, tiene que encontrar al legendario último dragón para recomponer la tierra fracturada y a sus pueblos divididos. Sin embargo, a lo largo del camino, Raya descubrirá que necesitará algo más que un dragón para salvar el mundo, necesitará confianza y trabajo en equipo. Las protagonistas de "Raya y el último dragón" son Raya, una guerrera con un ingenio tan afilado como su espada, y Sisu, una mágica, mítica y modesta dragona. A su aventura se unirán un espabilado empresario de diez años de nombre Boun, el formidable gigante Tong y Noi, una bebé ladrona y su banda de Ongis.