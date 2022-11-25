Mundo extraño

Walt Disney Animation Studios nos presenta a tres generaciones de la legendaria familia Clade en “Mundo Extraño”, una comedia de aventura llena de acción. Los Clade intentan formar un frente unido para navegar por territorio inexplorado, un traicionero mundo que existe debajo del suyo. Entre los actores encargados de poner las voces se incluyen Jake Gyllenhaal como Searcher Clade, un padre de familia que se siente como un pez fuera del agua en una misión impredecible; Dennis Quaid como Jaeger, un explorador intrépido, el padre de Searcher y todo un personaje; Jaboukie Young-White como el hijo de 16 años de Searcher, Ethan, que va con ellos de polizón para vivir la aventura que siempre ha querido; Gabrielle Union como Meridian Clade, experta piloto y compañera de Searcher en todo; y Lucy Liu como Callisto Mal, la aguerrida líder de Avalonia que encabeza la exploración del mundo extraño. Al timón de “Mundo Extraño” están el director Don Hall y el codirector y guionista Qui Nguyen, y está producida por Roy Conli.