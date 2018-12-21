* Imprescindible tener una suscripción | Planes desde solo 6,99€ al mes
El Regreso de Mary Poppins
La magia regresa en esta reinvención del clásico de Disney cuando Mary Poppins (Emily Blunt) ayuda a la familia Banks a recordar la alegría de ser un niño. Con su amigo Jack el farolero (Lin-Manuel Miranda) devuelve la diversión a las calles de Londres para celebrar que todo es posible... ¡incluso lo imposible!
-
Dirigida porRob Marshall
-
Producida porJohn DeLuca, Rob Marshall, Marc Platt
-
RepartoColin Firth, Meryl Streep, David Warner, Jim Norton, Jeremy Swift, Jeremy Swift, Angela Lansbury, Dick Van Dyke