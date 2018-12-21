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El Regreso de Mary Poppins

Todos los Públicos

2h 10min

21 de diciembre de 2018

Familia, Fantasía, Musical

La magia regresa en esta reinvención del clásico de Disney cuando Mary Poppins (Emily Blunt) ayuda a la familia Banks a recordar la alegría de ser un niño. Con su amigo Jack el farolero (Lin-Manuel Miranda) devuelve la diversión a las calles de Londres para celebrar que todo es posible... ¡incluso lo imposible!

Calificación: Todos los Públicos
Duración: 2h 10min
Fecha de lanzamiento: 21 de diciembre de 2018

  • Dirigida por

    Rob Marshall

  • Producida por

    John DeLuca, Rob Marshall, Marc Platt

  • Reparto

    Colin Firth, Meryl Streep, David Warner, Jim Norton, Jeremy Swift, Jeremy Swift, Angela Lansbury, Dick Van Dyke

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