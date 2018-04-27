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Vengadores: Infinity War

No recomendado para menores de 12 años

2h 29min

27 de abril de 2018

Acción y aventura, Ciencia ficción, Superhéroes

Con el poderoso Thanos a punto de descargar la destrucción sobre el universo, los Vengadores y sus aliados superhéroes lo arriesgan todo en el mayor enfrentamiento de todos los tiempos.

Calificación: No recomendado para menores de 12 años
Duración: 2h 29min
Fecha de lanzamiento: 27 de abril de 2018

  • Dirigida por

    Anthony Russo, Joe Russo

  • Producida por

    Kevin Feige

  • Reparto

    Robert Downey Jr., Chadwick Boseman, Mark Ruffalo, Karen Gillan, Chris Evans, Tom Hiddleston, Scarlett Johansson, Paul Bettany, Don Cheadle, Elizabeth Olsen, Tom Holland

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