Thor: Love and Thunder

En "Thor: Love and Thunder", de Marvel Studios, el Dios del Trueno emprende un viaje totalmente distinto de todo lo que ha vivido: la búsqueda de la paz interior. Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico al que llaman Gorr, el Carnicero de Dioses, cuyo objetivo es la extinción de los dioses. Para combatir esta amenaza, Thor consigue la ayuda del Rey Valkiria, Korg y su exnovia Jane Foster, la cual —para sorpresa de Thor— logra inexplicablemente blandir su martillo mágico, Mjolnir, como la Poderosa Thor. Juntos se embarcan en una angustiosa aventura cósmica para revelar el misterio de la venganza del Carnicero de Dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Está dirigida por Taika Waititi y producida por Kevin Feige y Brad Winderbaum.