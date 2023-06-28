Indiana Jones y el Dial del Destino

Harrison Ford retoma el papel del legendario y heroico arqueólogo en esta quinta entrega de la icónica franquicia. Junto a Ford, completan el reparto Phoebe Waller-Bridge (“Fleabag”), Antonio Banderas (“Dolor y gloria”), John Rhys-Davies (“En busca del Arca Perdida”), Shaunette Renee Wilson (“Black Panther”), Thomas Kretschmann (“El submarino”), Toby Jones (“Jurassic World: El reino caído”), Boyd Holbrook (“Logan”), Oliver Richters (“Viuda Negra”), Ethann Isidore (“Mortal”) y Mads Mikkelsen (“Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore”). Dirigida por James Mangold (“Le Mans ‘66,” “Logan”), la película está producida por Kathleen Kennedy, Frank Marshall y Simon Emanuel, y cuenta con Steven Spielberg y George Lucas como productores ejecutivos. John Williams, que ha puesto música a todas las aventuras de Indy desde “En busca del Arca Perdida” en 1981, vuelve a componer la banda sonora.