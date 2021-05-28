Cruella

La ganadora de un Óscar® Emma Stone ("La ciudad de las estrellas") protagoniza "Cruella" de Disney, un nuevo largometraje de acción real sobre los rebeldes comienzos de una de las villanas más conocidas del cine y famosa por su elegancia: la legendaria Cruella de Vil. "Cruella", ambientada en el Londres de los años 70, en plena revolución del punk rock, muestra a una joven estafadora llamada Estella, una chica inteligente y creativa decidida a hacerse un nombre con sus diseños. Se hace amiga de dos jóvenes ladrones que valoran su afán por cometer fechorías, y juntos logran ganarse la vida en las calles de Londres. Un día el talento de Estella para la moda llama la atención de la baronesa von Hellman, una leyenda de la moda que es increíblemente elegante y terriblemente distinguida, interpretada por la ganadora de dos Óscar® Emma Thompson ("Regreso a Howards End", "Sentido y sensibilidad"). Pero esta relación pone en marcha una serie de acontecimientos y revelaciones que harán que Estella asuma su lado malvado y se convierta en la estridente, moderna y vengativa Cruella. La película "Cruella" de Disney está dirigida por Craig Gillespie ("Yo, Tonya") a partir de un guión de Dana Fox y Tony McNamara, con historia de Aline Brosh McKenna y Kelly Marcel & Steve Zissis. Producida por Andrew Gunn ("Ponte en mi lugar"), Marc Platt ("El regreso de Mary Poppins") y Kristin Burr ("Christopher Robin"), con Emma Stone, Michelle Wright, Jared LeBoff y Glenn Close como productores ejecutivos. La diseñadora de vestuario Jenny Beavan ("Mad Max: Furia en la carretera", "Una habitación con vistas"), ganadora de dos Óscar®, crea el deslumbrante e imaginativo vestuario, que cobra vida propia.