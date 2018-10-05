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Christopher Robin

Especialmente Recomendada para la Infancia

1h 44min

5 de octubre de 2018

Drama, Familia, Fantasía

En este entrañable relato Disney, Christopher Robin se encuentra con su amigo de la infancia, Winnie the Pooh, quien le ayuda a recordar aquellos interminables días de imaginación y asombro.

Calificación: Especialmente Recomendada para la Infancia
Duración: 1h 44min
Fecha de lanzamiento: 5 de octubre de 2018

  • Dirigida por

    Marc Forster

  • Guión de

    Alex Ross Perry, Tom McCarthy, Allison Schroeder

  • Producida por

    Brigham Taylor, Kristin Burr

  • Reparto

    Ewan McGregor, Hayley Atwell, Bronte Carmichael, Mark Gatiss, Oliver Ford Davies, Ronke Adekoluejo, Adrian Scarborough

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