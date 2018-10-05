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Christopher Robin
En este entrañable relato Disney, Christopher Robin se encuentra con su amigo de la infancia, Winnie the Pooh, quien le ayuda a recordar aquellos interminables días de imaginación y asombro.
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Dirigida porMarc Forster
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Guión deAlex Ross Perry, Tom McCarthy, Allison Schroeder
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Producida porBrigham Taylor, Kristin Burr
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RepartoEwan McGregor, Hayley Atwell, Bronte Carmichael, Mark Gatiss, Oliver Ford Davies, Ronke Adekoluejo, Adrian Scarborough