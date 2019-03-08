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Capitana Marvel
Una aventura que sucede en una época nunca antes vista de la historia del Universo Cinematográfico Marvel que sigue el viaje de Carol Danvers mientras se convierte en una de las heroínas más poderosas del Universo.
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Dirigida porAnna Boden, Ryan Fleck
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Guión deAnna Boden, Ryan Fleck, Geneva Robertson-Dworet
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Producida porKevin Feige
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RepartoBrie Larson, Ben Mendelsohn, Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Rune Temte, Algenis Perez Soto, Mckenna Grace