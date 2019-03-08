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Capitana Marvel

No recomendado para menores de 7 años

2h 4min

8 de marzo de 2019

Acción y aventura, Ciencia ficción, Superhéroes

Una aventura que sucede en una época nunca antes vista de la historia del Universo Cinematográfico Marvel que sigue el viaje de Carol Danvers mientras se convierte en una de las heroínas más poderosas del Universo.

Calificación: No recomendado para menores de 7 años
Duración: 2h 4min
Fecha de lanzamiento: 8 de marzo de 2019

  • Dirigida por

    Anna Boden, Ryan Fleck

  • Guión de

    Anna Boden, Ryan Fleck, Geneva Robertson-Dworet

  • Producida por

    Kevin Feige

  • Reparto

    Brie Larson, Ben Mendelsohn, Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Rune Temte, Algenis Perez Soto, Mckenna Grace

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