* Imprescindible tener una suscripción | Planes desde solo 6,99€ al mes
Black Panther: Wakanda Forever
La reina Ramonda, Shuri, M'Baku y las poderosas Dora Milaje luchan para proteger a su nación de las potencias mundiales tras la muerte de su querido rey T'Challa. Los héroes se unen a Perro de la Guerra Nakia y Everett Ross para abrir un nuevo camino.
-
Dirigida porRyan Coogler
-
Producida porKevin Feige, Nate Moore
-
RepartoLetitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Angela Bassett, Tenoch Huerta Mejía, Winston Duke, Martin Freeman, Dominique Thorne, Florence Kasumba, Michaela Coel, Alex Livanalli, Mabel Cadena