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Black Panther: Wakanda Forever

No recomendado para menores de 12 años

2h 43min

11 de noviembre de 2022

Acción y aventura, Ciencia ficción, Superhéroes

La reina Ramonda, Shuri, M'Baku y las poderosas Dora Milaje luchan para proteger a su nación de las potencias mundiales tras la muerte de su querido rey T'Challa. Los héroes se unen a Perro de la Guerra Nakia y Everett Ross para abrir un nuevo camino.

Calificación: No recomendado para menores de 12 años
Duración: 2h 43min
Fecha de lanzamiento: 11 de noviembre de 2022

  • Dirigida por

    Ryan Coogler

  • Producida por

    Kevin Feige, Nate Moore

  • Reparto

    Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Angela Bassett, Tenoch Huerta Mejía, Winston Duke, Martin Freeman, Dominique Thorne, Florence Kasumba, Michaela Coel, Alex Livanalli, Mabel Cadena

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