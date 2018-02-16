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Black Panther

No recomendado para menores de 12 años

2h 14min

16 de febrero de 2018

Acción y aventura, Ciencia ficción, Superhéroes

Cuando el joven rey T’Challa tiene que enfrentarse a un viejo enemigo que pone en riesgo su patria, Wakanda, y el mundo entero, debe liberar todo el poder de Black Panther para salvarlos.

Calificación: No recomendado para menores de 12 años
Duración: 2h 14min
Fecha de lanzamiento: 16 de febrero de 2018

  • Dirigida por

    Ryan Coogler

  • Guión de

    Ryan Coogler, Joe Robert Cole

  • Producida por

    Kevin Feige

  • Reparto

    Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Sterling K. Brown, Florence Kasumba

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