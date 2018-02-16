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Black Panther
Cuando el joven rey T’Challa tiene que enfrentarse a un viejo enemigo que pone en riesgo su patria, Wakanda, y el mundo entero, debe liberar todo el poder de Black Panther para salvarlos.
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Dirigida porRyan Coogler
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Guión deRyan Coogler, Joe Robert Cole
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Producida porKevin Feige
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RepartoChadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Sterling K. Brown, Florence Kasumba