Avatar: El sentido del agua

Avatar: El sentido del agua alcanza nuevas alturas y explora profundidades no descubiertas en el regreso de James Cameron al mundo de Pandora en una película de acción y aventura llena de emociones. Los hechos tienen lugar más de una década después de los de la primera película, y Avatar: El sentido del agua nos presenta la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los siguen, hasta dónde son capaces de ir para protegerse unos a otros, las batallas que libran para sobrevivir y las tragedias que les sobrevienen. Todo ello con el trasfondo del impresionante paisaje marino de Pandora, donde el público conocerá por primera vez nuevas culturas Na’vi y toda una serie de exóticas criaturas marinas que pueblan los majestuosos océanos. La película, nominada a numerosos premios Oscar®, entre ellos el de Mejor Película, se ha convertido en la tercera película con más ingresos de taquilla de la historia y ha establecido un nuevo hito para los efectos visuales. Producida por Cameron y su socio desde hace muchos años, Jon Landau, esta producción de Lightstorm Entertainment está protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis y Kate Winslet. A este ilustre reparto se une el talento de los recién llegados Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass y Jack Champion. Aviso: la película contiene escenas con luces parpadeantes que pueden afectar a los espectadores fotosensibles.