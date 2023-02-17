Ant-Man y la Avispa: Quantumanía

La pareja de superhéroes Scott Lang (Paul Rudd) y Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) regresa para continuar sus aventuras como Ant-Man y la Avispa. Los dos, junto a los padres de Hope, Hank Pym (Michael Douglas) y Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) y la hija de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), se dedican a explorar el Mundo Cuántico, interactuando con nuevas y extrañas criaturas y embarcándose en una aventura que les llevará más allá de los límites de lo que creían posible. Dirigida por Peyton Reed y producida por Kevin Feige y Stephen Broussard, "Ant-Man y la Avispa: Quantumanía" también está protagonizada por Jonathan Majors como Kang.