* Imprescindible tener una suscripción | Planes desde solo 6,99€ al mes
Ant-Man y La Avispa
Mientras trata de conciliar su vida familiar y sus deberes como superhéroe, Scott Lang debe vestirse otra vez de Ant-Man y unirse a la Avispa en una misión urgente para desvelar secretos del pasado.
-
Dirigida porPeyton Reed
-
Guión deChris McKenna, Erik Sommers, Paul Rudd, Andrew Barrer, Gabriel Ferrari
-
Producida porKevin Feige
-
RepartoPaul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña, Walton Goggins, Hannah John-Kamen, David Dastmalchian, Tip "T.I." Harris, Judy Greer, Bobby Cannavale, Randall Park, Abby Ryder Fortson