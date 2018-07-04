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Ant-Man y La Avispa

No recomendado para menores de 7 años

1h 58min

4 de julio de 2018

Acción y aventura, Comedia, Ciencia ficción, Superhéroes

Mientras trata de conciliar su vida familiar y sus deberes como superhéroe, Scott Lang debe vestirse otra vez de Ant-Man y unirse a la Avispa en una misión urgente para desvelar secretos del pasado.

Calificación: No recomendado para menores de 7 años
Duración: 1h 58min
Fecha de lanzamiento: 4 de julio de 2018

  • Dirigida por

    Peyton Reed

  • Guión de

    Chris McKenna, Erik Sommers, Paul Rudd, Andrew Barrer, Gabriel Ferrari

  • Producida por

    Kevin Feige

  • Reparto

    Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña, Walton Goggins, Hannah John-Kamen, David Dastmalchian, Tip "T.I." Harris, Judy Greer, Bobby Cannavale, Randall Park, Abby Ryder Fortson

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