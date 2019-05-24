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Aladdin (2019)

Todos los Públicos

2h 8min

24 de mayo de 2019

Aventura, Familia, Fantasía, Live Action

Disney presenta la emocionante y divertida adaptación en acción real de Aladdín, el clásico de la animación que relata la apasionante historia de Aladdín, el encantador pillo callejero, la resuelta y valiente princesa Jasmine y el genio, que puede ser la clave de su futuro.

Calificación: Todos los Públicos
Duración: 2h 8min
Fecha de lanzamiento: 24 de mayo de 2019

  • Dirigida por

    Guy Ritchie

  • Guión de

    John August, Guy Ritchie

  • Producida por

    Dan Lin, Jonathan Eirich

  • Reparto

    Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban

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