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Aladdin (2019)
Disney presenta la emocionante y divertida adaptación en acción real de Aladdín, el clásico de la animación que relata la apasionante historia de Aladdín, el encantador pillo callejero, la resuelta y valiente princesa Jasmine y el genio, que puede ser la clave de su futuro.
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Dirigida porGuy Ritchie
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Guión deJohn August, Guy Ritchie
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Producida porDan Lin, Jonathan Eirich
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RepartoWill Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban