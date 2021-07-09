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Viuda Negra

No recomendado para menores de 12 años

2h 13min

9 de julio de 2021

Acción, Aventura, Ciencia ficción, Superhéroes

En el trepidante thriller de espías "Viuda Negra", de Marvel Studios, Natasha Romanoff, alias Viuda Negra, se enfrenta a las partes más oscuras de su historia cuando surge una peligrosa conspiración con vínculos con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para acabar con ella, Natasha debe enfrentarse a su historia como espía y a las relaciones rotas que dejó a su paso mucho antes de convertirse en una Vengadora.

Calificación: No recomendado para menores de 12 años
Duración: 2h 13min
Fecha de lanzamiento: 9 de julio de 2021

  • Dirigida por

    Cate Shortland

  • Guión de

    Eric Pearson

  • Producida por

    Kevin Feige

  • Reparto

    Rachel Weisz, Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour

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