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Star Wars: El ascenso de Skywalker (Episodio IX)
Lucasfilm y el director J.J. Abrams unen sus fuerzas una vez más para llevar a los espectadores a un viaje épico hasta una galaxia muy, muy lejana con Star Wars: El ascenso de Skywalker. Vive el fascinante cierre de la emblemática saga Skywalker, en el cual nuevas leyendas nacerán... y la batalla final por la libertad aún está por llegar.
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Dirigida porJ.J. Abrams
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Guión deDerek Connolly, Colin Trevorrow, Chris Terrio, J.J. Abrams
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Producida porKathleen Kennedy, J.J. Abrams, Michelle Rejwan
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RepartoCarrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong'o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, Ian McDiarmid, Billy Dee Williams, Greg Grunberg, Shirley Henderson, Billie Lourd, Dominic Monaghan