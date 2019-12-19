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Star Wars: El ascenso de Skywalker (Episodio IX)

No recomendado para menores de 7 años

2h 22min

19 de diciembre de 2019

Acción, Aventura, Ciencia ficción

Lucasfilm y el director J.J. Abrams unen sus fuerzas una vez más para llevar a los espectadores a un viaje épico hasta una galaxia muy, muy lejana con Star Wars: El ascenso de Skywalker. Vive el fascinante cierre de la emblemática saga Skywalker, en el cual nuevas leyendas nacerán... y la batalla final por la libertad aún está por llegar.

Calificación: No recomendado para menores de 7 años
Duración: 2h 22min
Fecha de lanzamiento: 19 de diciembre de 2019

  • Dirigida por

    J.J. Abrams

  • Guión de

    Derek Connolly, Colin Trevorrow, Chris Terrio, J.J. Abrams

  • Producida por

    Kathleen Kennedy, J.J. Abrams, Michelle Rejwan

  • Reparto

    Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong'o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, Ian McDiarmid, Billy Dee Williams, Greg Grunberg, Shirley Henderson, Billie Lourd, Dominic Monaghan

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