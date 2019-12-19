Star Wars: El ascenso de Skywalker (Episodio IX)

Lucasfilm y el director J.J. Abrams unen sus fuerzas una vez más para llevar a los espectadores a un viaje épico hasta una galaxia muy, muy lejana con Star Wars: El ascenso de Skywalker. Vive el fascinante cierre de la emblemática saga Skywalker, en el cual nuevas leyendas nacerán... y la batalla final por la libertad aún está por llegar.