Maléfica: Maestra del mal

La historia de la villana más famosa de Disney continúa con Maléfica: Maestra del Mal, protagonizada por Angelina Jolie. Maléfica y su ahijada Aurora cuestionan los complicados lazos que las unen cuando son arrastradas en direcciones opuestas debido a la inminente boda de Aurora, a aliados inesperados y a la intervención de nuevas fuerzas oscuras.