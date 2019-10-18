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Maléfica: Maestra del mal

No recomendado para menores de 7 años

1h 59min

18 de octubre de 2019

Acción y aventura, Familia, Fantasía

La historia de la villana más famosa de Disney continúa con Maléfica: Maestra del Mal, protagonizada por Angelina Jolie. Maléfica y su ahijada Aurora cuestionan los complicados lazos que las unen cuando son arrastradas en direcciones opuestas debido a la inminente boda de Aurora, a aliados inesperados y a la intervención de nuevas fuerzas oscuras.

Calificación: No recomendado para menores de 7 años
Duración: 1h 59min
Fecha de lanzamiento: 18 de octubre de 2019

  • Dirigida por

    Joachim Rønning

  • Guión de

    Linda Woolverton, Noah Harpster, Micah Fitzerman-Blue

  • Producida por

    Joe Roth, Angelina Jolie, Duncan Henderson

  • Reparto

    Angelina Jolie, Elle Fanning, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, Harris Dickinson, Harris Dickinson, Ed Skrein, Imelda Staunton, Juno Temple, Lesley Manville

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