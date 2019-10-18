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Maléfica: Maestra del mal
La historia de la villana más famosa de Disney continúa con Maléfica: Maestra del Mal, protagonizada por Angelina Jolie. Maléfica y su ahijada Aurora cuestionan los complicados lazos que las unen cuando son arrastradas en direcciones opuestas debido a la inminente boda de Aurora, a aliados inesperados y a la intervención de nuevas fuerzas oscuras.
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Dirigida porJoachim Rønning
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Guión deLinda Woolverton, Noah Harpster, Micah Fitzerman-Blue
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Producida porJoe Roth, Angelina Jolie, Duncan Henderson
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RepartoAngelina Jolie, Elle Fanning, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, Harris Dickinson, Harris Dickinson, Ed Skrein, Imelda Staunton, Juno Temple, Lesley Manville