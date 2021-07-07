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Jungle Cruise
Únete a los populares Dwayne Johnson y Emily Blunt en la aventura de su vida en "Jungle Cruise" de Disney, un emocionante viaje por el Amazonas con el capitán Frank Wolff y la intrépida investigadora Lily Houghton. Lily viaja desde Londres (Inglaterra) a la selva amazónica y recurre a los dudosos servicios de Frank para que la guíe río abajo en La Quila, su destartalado pero encantador barco. Lily está decidida a descubrir un antiguo árbol con incomparables habilidades curativas que puede cambiar el futuro de la medicina. Embarcados en esta épica búsqueda, la insólita pareja se enfrenta a innumerables peligros y fuerzas sobrenaturales, todos ellos acechando en la engañosa belleza de la exuberante selva tropical. Pero a medida que se desvelan los secretos del árbol perdido, lo que está en juego es aún más importante para Lily y Frank, y su destino y el de la humanidad penden de un hilo.
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Dirigida porJaume Collet-Serra
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Guión deMichael Green, Glenn Ficarra, John Requa
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Producida porJohn Davis, John Fox, Beau Flynn, Dwayne Johnson, Hiram Garcia
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RepartoDwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons, Paul Giamatti, Veronica Falcón, Dani Rovira, Quim Gutierrez, Dan Dargan Carter, Andy Nyman, Raphael Alejandro, Simone Lockhart, Pedro Lopez, Sulem Calderon, Sebastian Blunt, Mark Ashworth, Allan Poppleton, Caroline Paige, James Quattrochi