Jungle Cruise

Únete a los populares Dwayne Johnson y Emily Blunt en la aventura de su vida en "Jungle Cruise" de Disney, un emocionante viaje por el Amazonas con el capitán Frank Wolff y la intrépida investigadora Lily Houghton. Lily viaja desde Londres (Inglaterra) a la selva amazónica y recurre a los dudosos servicios de Frank para que la guíe río abajo en La Quila, su destartalado pero encantador barco. Lily está decidida a descubrir un antiguo árbol con incomparables habilidades curativas que puede cambiar el futuro de la medicina. Embarcados en esta épica búsqueda, la insólita pareja se enfrenta a innumerables peligros y fuerzas sobrenaturales, todos ellos acechando en la engañosa belleza de la exuberante selva tropical. Pero a medida que se desvelan los secretos del árbol perdido, lo que está en juego es aún más importante para Lily y Frank, y su destino y el de la humanidad penden de un hilo.