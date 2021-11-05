Eternals

ETERNALS, de Marvel Studios sigue a un grupo de héroes de más allá de las estrellas que han protegido la Tierra desde los albores del hombre. Cuando unas criaturas monstruosas llamadas Desviantes, que se creían extintas para siempre, regresan de forma misteriosa, los Eternos se ven obligados a reunirse para defender a la humanidad una vez más. ETERNALS presenta un elenco excepcional, que incluye a Gemma Chan como Sersi, la amante de la humanidad; Richard Madden como el todopoderoso Ikaris; Kumail Nanjiani como Kingo, con poderes cósmicos; Lia McHugh como Duende, un alma vieja eternamente joven; y Brian Tyree Henry como el inteligente inventor Phastos. También la protagonizan Lauren Ridloff como la superveloz Makkari; Barry Keoghan como el distante y solitario Druig; Don Lee como el todopoderoso Gilgamesh; Kit Harington como Dane Whitman; Salma Hayek como la líder sabia y espiritual, Ajak; y Angelina Jolie como la feroz guerrera Thena. Chloé Zhao dirige la película y Kevin Feige y Nate Moore son los productores, con Louis D’Esposito, Victoria Alonso y Kevin de la Noy ejerciendo de productores ejecutivos. La historia es de Ryan Firpo y Matthew K. Firpo, y el guion es de Chloé Zhao y Chloé Zhao con Patrick Burleigh.