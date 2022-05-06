Doctor Strange en el multiverso de la locura

En DOCTOR STRANGE EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA de Marvel Studios, el Universo Cinematográfico Marvel abre el Multiverso y extiende sus límites más que nunca. Viaja a lo desconocido con el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) quien, con la ayuda de aliados místicos antiguos y nuevos, deberá atravesar las realidades alternativas alucinantes y peligrosas del MuItiverso para enfrentarse a un misterioso adversario. Protagonizada también por Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong y Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg y Rachel McAdams, esta emocionante película de acción y aventuras supernaturales está dirigida por Sam Raimi. Producida por Kevin Feige, con Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll, Scott Derrickson y Jamie Christopher como productores ejecutivos, el guion es de Michael Waldron, basado en los cómics de Marvel de Stan Lee y Steve Ditko.