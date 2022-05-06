* Imprescindible tener una suscripción | Planes desde solo 6,99€ al mes

Doctor Strange en el multiverso de la locura

No recomendado para menores de 12 años

2h 6min

6 de mayo de 2022

Acción y aventura, Fantasía, Superhéroes

En DOCTOR STRANGE EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA de Marvel Studios, el Universo Cinematográfico Marvel abre el Multiverso y extiende sus límites más que nunca. Viaja a lo desconocido con el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) quien, con la ayuda de aliados místicos antiguos y nuevos, deberá atravesar las realidades alternativas alucinantes y peligrosas del MuItiverso para enfrentarse a un misterioso adversario. Protagonizada también por Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong y Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg y Rachel McAdams, esta emocionante película de acción y aventuras supernaturales está dirigida por Sam Raimi. Producida por Kevin Feige, con Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll, Scott Derrickson y Jamie Christopher como productores ejecutivos, el guion es de Michael Waldron, basado en los cómics de Marvel de Stan Lee y Steve Ditko.

Calificación: No recomendado para menores de 12 años
Duración: 2h 6min
Fecha de lanzamiento: 6 de mayo de 2022

  • Dirigida por

    Sam Raimi

  • Reparto

    Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez, Sam Raimi

Videos

Más películas

Sigue a Disney en:

Facebook
Instagram
X.com
Youtube