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Worlds Collide Concert Tour Entradas

La nueva gira Disney Worlds Collide Concert Tour reúne los mundos de Los Descendientes, ZOMBIES y, por primera vez, Camp Rock, en un nuevo e inolvidable espectáculo para grandes recintos.

Un concierto pop del más alto nivel, con un elenco formado por estrellas Disney de talento excepcional, entre las que se encuentran Malachi Barton, Liamani Segura, Dara Reneé, Mekonnen Knife, Hudson Stone, Swayam Bhatia, Kiara Romero y Alexandro Byrd. Cada uno de ellos aporta algo extraordinario a un espectáculo diferente a todo lo que el público ha visto hasta ahora.

Los fans disfrutarán de una noche repleta de grandes éxitos de las tres franquicias, reunidas en una producción completamente nueva con mashups inéditos y momentos favoritos de los fans que no querrás perderte. Las coreografías impresionantes y los espectaculares efectos especiales crean una atmósfera de diversión continua, con interacción con los fans y mucha nostalgia, presentes durante todo el espectáculo.

Esto es mucho más que un concierto. Es la colisión de tres mundos icónicos sobre un mismo escenario, en vivo y en directo, por primera vez.

Ven disfrazado de tu personaje favorito, canta durante toda la noche y vive la música y la magia de Los Descendientes, ZOMBIES y Camp Rock unidos sobre el escenario en esta nueva experiencia en concierto.

Madrid
Movistar Arena
24 de febrero de 2027

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¿Qué es la Worlds Collide Concert Tour?

La nueva gira Disney Worlds Collide Concert Tour reúne a Los Descendientes, ZOMBIES y Camp Rock en un espectacular show que no olvidarás.


¿Cuánto dura un espectáculo de la Worlds Collide Tour?

Esta información se facilitará más cerca de la fecha del evento.


¿Es la Worlds Collide Tour adecuada para niños?

Los niños de todas las edades son bienvenidos. Los menores de 14 años deben ir acompañados por un adulto.


¿Dónde se puede ver la Worlds Collide Tour?

Madrid, Movistar Arena


¿Cuándo recibiré mis entradas para la Worlds Collide Concert Tour?

Toda la información sobre el proceso de compra está disponible en la taquilla.


Información sobre accesibilidad

Para consultas sobre la accesibilidad de los recintos, consulte la información local: https://www.movistararena.es/ayuda

¿Qué es la Worlds Collide Concert Tour?

La nueva gira Disney Worlds Collide Concert Tour reúne a Los Descendientes, ZOMBIES y Camp Rock en un espectacular show que no olvidarás.


¿Cuánto dura un espectáculo de la Worlds Collide Tour?

Esta información se facilitará más cerca de la fecha del evento.


¿Es la Worlds Collide Tour adecuada para niños?

Los niños de todas las edades son bienvenidos. Los menores de 14 años deben ir acompañados por un adulto.


¿Dónde se puede ver la Worlds Collide Tour?

Madrid, Movistar Arena


¿Cuándo recibiré mis entradas para la Worlds Collide Concert Tour?

Toda la información sobre el proceso de compra está disponible en la taquilla.


Información sobre accesibilidad

Para consultas sobre la accesibilidad de los recintos, consulte la información local: https://www.movistararena.es/ayuda

¿Qué es la Worlds Collide Concert Tour?

La nueva gira Disney Worlds Collide Concert Tour reúne a Los Descendientes, ZOMBIES y Camp Rock en un espectacular show que no olvidarás.


¿A qué hora empieza el espectáculo?

La mayoría de los espectáculos comienzan a las 19:00 h. La hora de inicio puede variar según la ciudad. Consulta el enlace de compra para conocer los horarios exactos de tu función.


¿Cuánto dura un espectáculo de la Worlds Collide Tour?

Esta información se facilitará más cerca de la fecha del evento.


¿Es la Worlds Collide Tour adecuada para niños?

Los niños de todas las edades son bienvenidos. Los menores de 14 años deben ir acompañados por un adulto.


¿Hay efectos especiales durante el espectáculo?

Ten en cuenta que el espectáculo puede incluir, entre otros, humo, niebla, efectos pirotécnicos y luces estroboscópicas.


¿Puedo grabar el concierto?

¡Se permiten fotos y vídeos! Sin embargo, ten en cuenta que las normas sobre cámaras digitales pueden variar según el recinto. Si tienes dudas, contacta con la sala correspondiente para comprobar su política.


¿Cómo puedo obtener información sobre accesibilidad?

Para consultas sobre la accesibilidad de los recintos, consulta la información local: https://www.movistararena.es/ayuda

¿Dónde se puede ver la Worlds Collide Tour?

Madrid, Movistar Arena

¿Cuándo recibiré mis entradas para la Worlds Collide Concert Tour?

Toda la información sobre el proceso de compra está disponible en la taquilla.

¿Cómo puedo obtener información sobre accesibilidad?

Para consultas sobre la accesibilidad de los recintos, consulta la información local: https://www.movistararena.es/ayuda

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