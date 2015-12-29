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Worlds Collide Concert Tour Entradas
La nueva gira Disney Worlds Collide Concert Tour reúne los mundos de Los Descendientes, ZOMBIES y, por primera vez, Camp Rock, en un nuevo e inolvidable espectáculo para grandes recintos.
Un concierto pop del más alto nivel, con un elenco formado por estrellas Disney de talento excepcional, entre las que se encuentran Malachi Barton, Liamani Segura, Dara Reneé, Mekonnen Knife, Hudson Stone, Swayam Bhatia, Kiara Romero y Alexandro Byrd. Cada uno de ellos aporta algo extraordinario a un espectáculo diferente a todo lo que el público ha visto hasta ahora.
Los fans disfrutarán de una noche repleta de grandes éxitos de las tres franquicias, reunidas en una producción completamente nueva con mashups inéditos y momentos favoritos de los fans que no querrás perderte. Las coreografías impresionantes y los espectaculares efectos especiales crean una atmósfera de diversión continua, con interacción con los fans y mucha nostalgia, presentes durante todo el espectáculo.
Esto es mucho más que un concierto. Es la colisión de tres mundos icónicos sobre un mismo escenario, en vivo y en directo, por primera vez.
Ven disfrazado de tu personaje favorito, canta durante toda la noche y vive la música y la magia de Los Descendientes, ZOMBIES y Camp Rock unidos sobre el escenario en esta nueva experiencia en concierto.
Madrid
Movistar Arena
24 de febrero de 2027