Los fans disfrutarán de una noche repleta de grandes éxitos de las tres franquicias, reunidas en una producción completamente nueva con mashups inéditos y momentos favoritos de los fans que no querrás perderte. Las coreografías impresionantes y los espectaculares efectos especiales crean una atmósfera de diversión continua, con interacción con los fans y mucha nostalgia, presentes durante todo el espectáculo.

Esto es mucho más que un concierto. Es la colisión de tres mundos icónicos sobre un mismo escenario, en vivo y en directo, por primera vez.

Ven disfrazado de tu personaje favorito, canta durante toda la noche y vive la música y la magia de Los Descendientes, ZOMBIES y Camp Rock unidos sobre el escenario en esta nueva experiencia en concierto.